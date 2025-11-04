Custodi dell’eredità di Piccinetti | Lavoreremo per non disperderla

di Anna Marchetti "E’ stato un pioniere della biologia marina in Adriatico". Così i collaboratori ricordano il professor Corrado Piccinetti, per 40 anni responsabile scientifico del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano (Università di Bologna), scomparso il 2 novembre. E’ proprio all’ultimo piano della palazzina di viale Adriatico – inaugurata nel 1990 e sede esclusiva del Laboratorio di Biologia Marina fino al 2019-2020 quando gli spazi sono stati condivisi con Fano Marine Center – continuano gli studi e la ricerca sui pesci dell’Adriatico. "Le basi della biologia marina della pesca – aggiunge la dottoressa Chiara Manfredi – trovano fondamento negli studi del professor Piccinetti, così come alcune norme che regolano la pesca e il fermo biologico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

