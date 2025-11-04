Cure odontoiatriche gratuite per chi è in difficoltà | a Francavilla nasce l' associazione Sorridenti

Cure odontoiatriche gratuite per le persone in difficoltà economica: è l'iniziativa dell'associazione Sorridenti odv di Francavilla al Mare.Sabato 8 novembre, alle ore 11, nello studio dentistico Vitullo in viale Nettuno 57, si terrà l’inaugurazione ufficiale della realtà associativa, promossa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

