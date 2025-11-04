Cure odontoiatriche gratuite per chi è in difficoltà | a Francavilla nasce l' associazione Sorridenti

Chietitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cure odontoiatriche gratuite per le persone in difficoltà economica: è l'iniziativa dell'associazione Sorridenti odv di Francavilla al Mare.Sabato 8 novembre, alle ore 11, nello studio dentistico Vitullo in viale Nettuno 57, si terrà l’inaugurazione ufficiale della realtà associativa, promossa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dentisti, 42 professionisti offrono cure gratuite per i bambini e i ragazzi in affido. Tutti i nomi - Sono 42 i dentisti associati Andi Treviso ad aver aderito a titolo volontario al progetto “Adotta un sorriso di un bambino”, organizzato in collaborazione con l'Usl e la conferneza dei ... Riporta ilgazzettino.it

Dopo il sit in arriva l'incontro per chiedere cure odontoiatriche gratuite per i bambini - Si tratta solo di un incontro che, però, può rappresentare la base di partenza per centrare quegli obiettivi fissati ormai da tempo. Si legge su romatoday.it

Cure odontoiatriche gratuite in ospedale per i bambini - Pronti, nelle nuovissime postazioni ambulatoriali odontoiatriche dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cure Odontoiatriche Gratuite 232