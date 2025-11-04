Cuneo concorso pubblico per 30 infermieri e 10 tecnici di radiologia a S Croce e Carle | come partecipare

L’ Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha ufficialmente indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 30 infermieri e 10 tecnici sanitari di radiologia medica, figure sempre più richieste all’interno del sistema sanitario nazionale. Il reclutamento avverrà tramite titoli ed esami e prevede un contratto a tempo pieno e indeterminato, garantendo stabilità lavorativa e prospettive di crescita professionale all’interno di una delle strutture sanitarie più riconosciute del Piemonte. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata: https:asst-santipaolocarlo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

