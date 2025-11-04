Cuffaro torna sotto inchiesta 10 anni dopo la scarcerazione Politica sanità e relazioni pericolose | le 7 vite di Vasa Vasa
In Sicilia esiste un proverbio che a volte può considerato condotta di vita: calati juncu ca passa la china. Vuol dire che quando c’è vento forte il giunco si deve piegare, altrimenti rischia di spezzarsi: quando la piena sarà passata, potrà di nuovo raddrizzarsi nella sua posizione originaria. La china per Totò Cuffaro era passata il 13 dicembre del 2015, Santa Lucia: quel giorno aveva salutato i suoi compagni di cella per l’ultima volta con una vasata, il suo iconico doppio bacio sulle guance, ed era uscito da Rebibbia. Era stato condannato a sette anni, ne aveva passati quasi cinque in carcere, ma finalmente aveva riconquistato la libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dieci anni dopo la sua scarcerazione, l’ex governatore della Sicilia Salvatore Totò Cuffaro, attuale segretario nazionale della Democrazia Cristiana, torna sotto inchiesta. E con lui anche il suo delfino di un tempo, Saverio Romano, ex ministro dell’Agricoltura d - facebook.com Vai su Facebook
Salvatore Cuffaro e Saverio Romano coinvolti nell’inchiesta sugli appalti truccati: avviso di garanzia dalla Procura di Palermo - Diciotto gli indagati per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Lo riporta tg.la7.it
Totò Cuffaro, una vita tra ascese e cadute: la vita spericolata di “Vasa-vasa” - A dieci anni dalla sua scarcerazione Totò Cuffaro torna sotto inchiesta. grandangoloagrigento.it scrive
Totò Cuffaro, l’ascesa politica e le vicende giudiziarie dell’ex governatore “vasa-vasa” - Eletto due volte alla guida della Sicilia, si dimise nel 2008 per la condanna di favoreggiamento a Cosa Nostra. quotidiano.net scrive