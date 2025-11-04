In Sicilia esiste un proverbio che a volte può considerato condotta di vita: calati juncu ca passa la china. Vuol dire che quando c’è vento forte il giunco si deve piegare, altrimenti rischia di spezzarsi: quando la piena sarà passata, potrà di nuovo raddrizzarsi nella sua posizione originaria. La china per Totò Cuffaro era passata il 13 dicembre del 2015, Santa Lucia: quel giorno aveva salutato i suoi compagni di cella per l’ultima volta con una vasata, il suo iconico doppio bacio sulle guance, ed era uscito da Rebibbia. Era stato condannato a sette anni, ne aveva passati quasi cinque in carcere, ma finalmente aveva riconquistato la libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuffaro torna sotto inchiesta 10 anni dopo la scarcerazione. Politica, sanità e relazioni pericolose: le 7 vite di Vasa Vasa