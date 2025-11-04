Cuffaro di nuovo nei guai | la Procura vuole gli arresti per lui Romano e altri 16

L'inchiesta riguarda una vicenda di appalti pilotati nel mondo della sanità regionale e coinvolge pure il parlamentare di Noi Moderati L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cuffaro di nuovo nei guai: la Procura vuole gli arresti per lui, Romano e altri 16

