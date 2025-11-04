Cuffaro al vertice di un’associazione criminale il comitato d’affari occulto e gli appalti | le accuse dei pm
Lo accusano di essere al vertice di un’ associazione criminale. Per l’accusa l’ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Totò Cuffaro, avrebbe utilizzato l’ influenza derivatagli dalla lunga carriera politica e dai ruoli ricoperti nell’amministrazione regionale e messo a disposizione la sua rete di conoscenze per incidere su concorsi, gare di appalto e procedure amministrative in modo da favorire imprenditori amici, procurare loro vantaggi e al tempo stesso rafforzare il proprio consenso politico. Per lui e altre 17 persone – indagate per associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti – i pm di Palermo hanno chiesto gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
