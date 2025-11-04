Lo accusano di essere al vertice di un’ associazione criminale. Per l’accusa l’ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Totò Cuffaro, avrebbe utilizzato l’ influenza derivatagli dalla lunga carriera politica e dai ruoli ricoperti nell’amministrazione regionale e messo a disposizione la sua rete di conoscenze per incidere su concorsi, gare di appalto e procedure amministrative in modo da favorire imprenditori amici, procurare loro vantaggi e al tempo stesso rafforzare il proprio consenso politico. Per lui e altre 17 persone – indagate per associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti – i pm di Palermo hanno chiesto gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cuffaro al vertice di un’associazione criminale, il comitato d’affari occulto e gli appalti”: le accuse dei pm