Cruciani loda Chivu | Mi piace sempre di più per un motivo vi dico una cosa sull'Inter

Inter News 24 . Le parole dello speaker radiofonico. Intervenuto al podcast “Numer1”,  Giuseppe Cruciani ha speso parole al miele nei confronti del tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, per la sua comunicazione. PAROLE – « Vi dico una cosa sull’Inter: perché mi piace sempre di più Chivu? A me piace sempre di più per un motivo: è vero che le chiacchiere e le polemiche ci saranno sempre e se non ci fossero avremmo meno da lavorare, inutile fare i fighi, però uno che non piange un po’ mi piace. Non ha sempre quella faccia incazzata da recriminazioni contro il mondo, la società e gli arbitri: va lì e dice quello che pensa, non piange. 🔗 Leggi su Internews24.com

