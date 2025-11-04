. Parla il giornalista. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, sebbene abbia portato una vittoria all’esordio in Serie A e un’iniezione di fiducia nell’ambiente, continua a far discutere gli addetti ai lavori. Al centro del dibattito non ci sono le qualità del tecnico, universalmente riconosciute, ma la natura anomala del suo contratto: un accordo di soli 8 mesi, valido fino al termine della stagione. Tra le voci più critiche e severe su questa scelta societaria c’è quella del giornalista Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cruciani a gamba tesa: «Juve, la scelta di Spalletti è figlia di debolezza e improvvisazione. Ha un contratto da stagista»