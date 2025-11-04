Crosetto spinge il riarmo | Aumentare il personale militare

La linea di Guido Crosetto non può stupire. Il ministro della Difesa non ha di certo cambiato idea, ma la sua spinta al riarmo si fa ogni giorno più insistente. L’ultima richiesta di Crosetto è quella di buttare, così dice letteralmente, la legge che fissa il limite sul personale della Difesa, in modo da aumentare il numero dei militari. Intervenendo alla sede del Covi, Crosetto parla quindi della legge 244, ovvero quella che fissa a 150mila unità il limite per il personale della Difesa. “Dobbiamo buttarla via”, dice chiaramente Crosetto. E lo fa spiegando che “lo spirito con cui è nata è morto”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Crosetto spinge il riarmo: “Aumentare il personale militare”

Argomenti simili trattati di recente

CORI FASCISTI A PARMA: CROSETTO CONDANNA, MA L’OPPOSIZIONE CHIEDE UN ATTO POLITICO DA MELONI Il video virale girato il 28 ottobre — anniversario della Marcia su Roma — mostra giovani militanti davanti alla sede di Fratelli d’Italia a Par - facebook.com Vai su Facebook

Crosetto spinge il riarmo: “Aumentare il personale militare” - Crosetto prosegue nella sua spinta verso il riarmo: ora chiede di aumentare il personale militare cancellando la legge 244. Segnala lanotiziagiornale.it

Crosetto spinge ancora sul riarmo: “Più personale per la Difesa. I militari di Strade sicure tornino nei loro ruoli” - Il ministro Crosetto chiede l'abrogazione della legge 244 e l'aumento del personale militare, proponendo il ritorno dei soldati di strade sicure ai loro ruoli. Da ilfattoquotidiano.it

Corsa al riarmo, Crosetto spinge la spesa militare: “I tempi sono cambiati” - Crosetto spinge la spesa in difesa: "Non dobbiamo investire perché ce lo chiede la Nato ma perché siamo preoccupati". Segnala lanotiziagiornale.it