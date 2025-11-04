Crosetto spinge ancora sul riarmo | Più personale per la Difesa I militari di strade sicure tornino nei loro ruoli

Più personale per la Difesa e il rientro dei militari che presidiano le strade nei loro ruoli. Sono le intenzioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, espresse nel suo intervento alla sede del Comando Operativo di Vertice Interforze dopo i collegamenti con vari teatri operativi nel giorno in cui si celebra la Giornata delle forze armate. "La legge 244", quella che fissa il limite sul personale della Difesa a 170mila unità, " dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto. Il personale va aumentato e servono garanzie a tutela del personale. Mentre parliamo di scudo e guerra ibrida dobbiamo anche parlare di alloggi.

