Crosetto | Servono 30mila unità in più per la difesa

Lapresse.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle forze armate dell’Italia serve un grosso aumento di personale. A dirlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di ‘5 minuti’ su Rai1 in occasione del 4 novembre. Per la difesa, ha detto il ministro, avremmo bisogno di “30mila unità in più. Quindi arrivare a 200mila unità”. La Germania invece, ha spiegato, ne prevede 260-280mila totali. “Ci vorranno 6-7 anni per avere una difesa paragonabile minimamente a quella di Israele, a quella americana è impossibile”, ha aggiunto. “Per sminare Gaza ci vorranno decenni”. Crosetto ha anche parlato della situazione in Medio Oriente e del ruolo che avrà l’Italia nel garantire la stabilità e la sicurezza nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

