Crosetto | Serve riforma Forze armate
22.20 La legge 244, che fissa il limite sul personale della Difesa a 170mila unità, "dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto. Il personale va aumentato e servono garanzie a tutela del personale". Così il ministro della Difesa, Crosetto, intervenendo al Covi, Comando operativo vertice interforze, dopo i collegamenti con vari teatri operativi. "Serve una riforma delle Forze armate, non la considero la riforma del ministro della Difesa: in Parlamento parleranno le Forze armate", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
