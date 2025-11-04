Crosetto | Dovremmo prendere lezioni da quel che sta accadendo a Gaza e in Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 "Dovremmo prendere lezioni operative pratiche dai conflitti in corso a Gaza e in Ucraina" così il Ministro Crosetto presso il Centro Operativo di Vertice Interforze (Covi) a Roma, dopo i collegamenti con vari teatri operativi nel mondo in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

