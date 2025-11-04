Crosetto | ‘aumentare il personale delle Forze Armate’

ROMA, 04 NOV – “La legge 244”, quella che fissa il limite sul personale della Difesa a 170mila unità, “dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto. Il personale va aumentato e servono garanzie a tutela del personale. Mentre parliamo di scudo e guerra ibrida dobbiamo anche parlare di alloggi. Bisogna iniziare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crosetto: ‘aumentare il personale delle Forze Armate’

