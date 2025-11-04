Crosetto | Aumentare il personale della Difesa e superare Strade Sicure
Nel giorno dedicato alla celebrazione delle Forze armate, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tracciato una linea netta sulle priorità del comparto militare: più personale e un ritorno dei militari ai loro compiti originari, superando l’operazione Strade Sicure. Lo ha dichiarato nel suo intervento presso il Comando Operativo di Vertice Interforze, dopo essersi collegato con vari teatri operativi all’estero. Al centro della riflessione del ministro c’è la legge 244, che stabilisce il limite massimo di 170mila unità per il personale in servizio nelle Forze armate. “Quella legge va superata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
