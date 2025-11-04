Crosetto al vetriolo su Zakharova | Se la Russia ponesse fine alla guerra noi non dovremmo aiutare Kiev

Lo stesso ministro ha ricordato che ad oggi le guerre non si combattono più sul campo, ma "nello spazio, nel cyberspazio, nella dimensione cognitiva, attraverso una contingenza ibrida e invisibile che si gioca sui dati, sull'informazione e sulle percezioni". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crosetto al vetriolo su Zakharova: “Se la Russia ponesse fine alla guerra, noi non dovremmo aiutare Kiev”

