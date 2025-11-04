Cronaca | Erik ten Hag legato a un ritorno manageriale a sorpresa in Premier League
Sito inglese: Secondo quanto riferito, l’ex allenatore del Manchester United Erik ten Hag viene discusso come un’opzione per il lavoro dei Wolves. Questo secondo David Ornstein di The Athletic, che ha rivelato che tra i nomi di cui si sta discutendo internamente ai Wolves c’è quello dell’allenatore olandese. Ornstein afferma che i Wolves hanno discusso internamente di Ten Hag come uno dei tanti nomi in lizza per il ruolo. Il club delle Midlands sta esplorando tutte le opzioni possibili mentre cerca l’allenatore giusto per ribaltare il disastroso inizio di stagione. I Wolves sono attualmente al 20esimo posto in campionato con zero vittorie in 10 partite, due pareggi e otto sconfitte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Abano Terme, condannato all’ergastolo Erik Zorzi per l’omicidio della ex moglie Nicoleta Rotaru e la simulazione del suicidio. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
ERIK SPOELSTRA NUOVO HEAD COACH DI USA BASKETBALL Il post Steve Kerr è scelto. Sarà l'attuale allenatore dei Miami Heat, Erik Spoelstra, a dirigere USA Basketball al prossimo Mondiale e Olimpiade di Los Angeles. Qui la news: https://www.basketi - facebook.com Vai su Facebook
Erik ten Hag torna in panchina per una missione quasi impossibile. Foto - Grande appassionato di sport, è stato un discreto lanciatore di peso ma ha dovuto smettere per problemi ai tendini. Riporta msn.com