Cronaca | Erik ten Hag legato a un ritorno manageriale a sorpresa in Premier League

Secondo quanto riferito, l'ex allenatore del Manchester United Erik ten Hag viene discusso come un'opzione per il lavoro dei Wolves. Questo secondo David Ornstein di The Athletic, che ha rivelato che tra i nomi di cui si sta discutendo internamente ai Wolves c'è quello dell'allenatore olandese. Ornstein afferma che i Wolves hanno discusso internamente di Ten Hag come uno dei tanti nomi in lizza per il ruolo. Il club delle Midlands sta esplorando tutte le opzioni possibili mentre cerca l'allenatore giusto per ribaltare il disastroso inizio di stagione. I Wolves sono attualmente al 20esimo posto in campionato con zero vittorie in 10 partite, due pareggi e otto sconfitte.