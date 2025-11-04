Crollo Torre dei Conti Zakharova insiste | Ambasciatore ricorderà che sponsorizzare Kiev è crimine
(Adnkronos) – La portavoce del ministero degli Esteri russo insiste e rilancia nelle sue accuse all'Italia. La convocazione dell'ambasciatore alla Farnesina servirà "per ricordare ancora una volta che sponsorizzare il regime terroristico di Kiev è un crimine e un peccato", ha detto, citata dalla Tass, Maria Zakharova, le cui affermazioni ieri sul crollo della Torre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
DA QUEL LUNGO APPLAUSO ALLA PIU' TRISTE NOTIZIA | Crollo della Torre dei conti, non ce l'ha fatta l’operaio estratto dalle macerie ? leggi --> https://www.teleone.it/2025/11/04/crollo-della-torre-dei-conti-loperaio-estratto-dalle-macerie-non-ce-lha-fatta/ - facebook.com Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
Reazioni Politiche alle Dichiarazioni di Zakharova sul Crollo della Torre dei Conti: Analisi e Impatti - Le dichiarazioni di Maria Zakharova riguardo al crollo della Torre dei Conti a Roma generano forte indignazione tra i politici italiani. Come scrive notizie.it
Dalla Russia Zakharova punzecchia l’Italia che “crolla come le sue torri”, De Luca: “Parole gravi e offensive” - Ieri, a poche ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma, uno dei simboli medievali più noti della Capitale, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha pubblicato online un comm ... Lo riporta ilvescovado.it
“Irrilevante”, alta tensione Italia-Russia: Crosetto replica alla Zakharova - Il fastidio del Ministro, Guido Crosetto, dopo l'intervento della portavoce degli esteri russa, Maria Zakharova sul crollo Torre dei Conti. Si legge su newsmondo.it