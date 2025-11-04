Crollo Torre dei Conti Zakharova insiste | Ambasciatore ricorderà che sponsorizzare Kiev è crimine

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La portavoce del ministero degli Esteri russo insiste e rilancia nelle sue accuse all'Italia. La convocazione dell'ambasciatore alla Farnesina servirà "per ricordare ancora una volta che sponsorizzare il regime terroristico di Kiev è un crimine e un peccato", ha detto, citata dalla Tass, Maria Zakharova, le cui affermazioni ieri sul crollo della Torre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

crollo torre conti zakharovaReazioni Politiche alle Dichiarazioni di Zakharova sul Crollo della Torre dei Conti: Analisi e Impatti - Le dichiarazioni di Maria Zakharova riguardo al crollo della Torre dei Conti a Roma generano forte indignazione tra i politici italiani. Come scrive notizie.it

crollo torre conti zakharovaDalla Russia Zakharova punzecchia l’Italia che “crolla come le sue torri”, De Luca: “Parole gravi e offensive” - Ieri, a poche ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma, uno dei simboli medievali più noti della Capitale, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha pubblicato online un comm ... Lo riporta ilvescovado.it

crollo torre conti zakharova“Irrilevante”, alta tensione Italia-Russia: Crosetto replica alla Zakharova - Il fastidio del Ministro, Guido Crosetto, dopo l'intervento della portavoce degli esteri russa, Maria Zakharova sul crollo Torre dei Conti. Si legge su newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Zakharova