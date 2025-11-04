Crollo Torre dei Conti sopralluogo dei Carabinieri con un drone

Lapresse.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sopralluogo della Sezione rilievi tecnico-scientifici del Nucleo investigativo dei Carabinieri sulla Torre dei Conti a Roma dopo i crolli di ieri mattina, lunedì, che sono costati la vita a un operaio. Montato il gazebo e installata l’attrezzatura, i militari stanno utilizzando un drone per i rilievi che la Procura di Roma ha disposto. Si indaga per omicidio colposo dopo la morte di Octay Stroici, il lavoratore rimasto intrappolato per oltre dieci ore sotto le macerie. Sul posto anche la Polizia e i Vigili del Fuoco che ieri fino a sera tardi hanno fatto di tutto per salvare la vita all’uomo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

crollo torre dei conti sopralluogo dei carabinieri con un drone

© Lapresse.it - Crollo Torre dei Conti, sopralluogo dei Carabinieri con un drone

Argomenti simili trattati di recente

crollo torre conti sopralluogoCrollo Torre dei Conti, sopralluogo dei Carabinieri con un drone - scientifici del Nucleo investigativo dei Carabinieri sulla Torre dei Conti a Roma dopo i crolli di ieri mattina. lanuovasardegna.it scrive

crollo torre conti sopralluogoCrollo della Torre dei Conti, si indaga su errori nei lavori e omissioni nei controlli - La procura di Roma valuta diverse ipotesi sul disastro che ha causato la morte di un operaio. Lo riporta rainews.it

crollo torre conti sopralluogoRoma, crolli alla Torre dei Conti: morto un operaio estratto dalle macerie - L'area è stata sottoposta a sequestro, mentre sarà necessaria una consulenza per accertare la causa del crollo ... Come scrive ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Sopralluogo