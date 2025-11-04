Crollo Torre dei Conti sopralluogo dei Carabinieri con un drone
Sopralluogo della Sezione rilievi tecnico-scientifici del Nucleo investigativo dei Carabinieri sulla Torre dei Conti a Roma dopo i crolli di ieri mattina, lunedì, che sono costati la vita a un operaio. Montato il gazebo e installata l’attrezzatura, i militari stanno utilizzando un drone per i rilievi che la Procura di Roma ha disposto. Si indaga per omicidio colposo dopo la morte di Octay Stroici, il lavoratore rimasto intrappolato per oltre dieci ore sotto le macerie. Sul posto anche la Polizia e i Vigili del Fuoco che ieri fino a sera tardi hanno fatto di tutto per salvare la vita all’uomo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
