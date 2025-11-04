L’applauso ha rotto il silenzio di quei momenti concitati mentre si scavava tra le macerie della Torre dei Conti per tirarlo fuori. La flebile speranza di salvarlo è rimasta attaccata per ore ad una maschera dell’ossigeno e allo sforzo dei vigili del fuoco di Roma, che poco dopo le 22.30 lo hanno estratto. Ma il suo cuore, dopo un primo arresto cardiaco e una manovra di rianimazione sul posto, ha cessato di battere all’arrivo a sirene spiegate al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. La prima manovra salvavita è stata praticata a pochi metri da largo Corrado Ricci, vicino al Colosseo, dove questa mattina si è verificato il duplice crollo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crollo Torre dei Conti, morto in ospedale l’operaio estratto dalle macerie dopo 12 ore