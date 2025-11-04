Crollo Torre dei Conti morto in ospedale l’operaio estratto dalle macerie dopo 12 ore
L’applauso ha rotto il silenzio di quei momenti concitati mentre si scavava tra le macerie della Torre dei Conti per tirarlo fuori. La flebile speranza di salvarlo è rimasta attaccata per ore ad una maschera dell’ossigeno e allo sforzo dei vigili del fuoco di Roma, che poco dopo le 22.30 lo hanno estratto. Ma il suo cuore, dopo un primo arresto cardiaco e una manovra di rianimazione sul posto, ha cessato di battere all’arrivo a sirene spiegate al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. La prima manovra salvavita è stata praticata a pochi metri da largo Corrado Ricci, vicino al Colosseo, dove questa mattina si è verificato il duplice crollo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
