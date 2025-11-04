Crollo Torre dei Conti le voci di romani a turisti | Un colpo al cuore per la città – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Ecco le voci di romani e turisti a seguito del crollo della Torre dei Conti in cui ha perso la vita un operaio. "Passo sempre di qui, è un colpo". "Per i romani è un colpo al cuore". "Ho paura che tutta Roma crollerà così". "Una vera tragedia". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
