Crollo Torre dei Conti le voci di romani a turisti | Un colpo al cuore per la città – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Ecco le voci di romani e turisti a seguito del crollo della Torre dei Conti in cui ha perso la vita un operaio. "Passo sempre di qui, è un colpo". "Per i romani è un colpo al cuore". "Ho paura che tutta Roma crollerà così". "Una vera tragedia". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online