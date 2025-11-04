Crollo Torre dei Conti l'archeologa | Presto per capire entità del danno è colpo a cultura e patrimonio

Fanpage.it ha intervistato Francesca Romana Stasolla, docente di Archeologia Medioevale all'Università di Roma La Sapienza. Ha spiegato quali sono le accortezze da rispettare per tutelare il patrimonio storico-archeologico durante gli interventi di restauro, dopo il crollo di parte della Torre dei Conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

