Crollo Torre dei Conti l'archeologa | Presto per capire entità del danno è colpo a cultura e patrimonio

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fanpage.it ha intervistato Francesca Romana Stasolla, docente di Archeologia Medioevale all'Università di Roma La Sapienza. Ha spiegato quali sono le accortezze da rispettare per tutelare il patrimonio storico-archeologico durante gli interventi di restauro, dopo il crollo di parte della Torre dei Conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

