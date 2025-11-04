Crollo Torre dei Conti la figlia dell’operaio morto | Grazie Italia per averlo accolto
(Adnkronos) – "Mio papà Octav Stroici era una persona straordinaria, amante del lavoro, della natura, degli animali e rispettosa delle regole. Adorava la sua famiglia e i suoi nipotini. Il suo sogno era rientrare in Romania nella sua cara terra dopo una vita di lavoro. Ringraziava ogni giorno l'Italia per averlo accolto e avergli dato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Alessandro Di Battista. . Maria Zakharova, il crollo della Torre a Roma e la distrazione di massa I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •? ?Venerdì 7 novembre CIVITAVECCHIA. Presenterò il mio libro “Democrazia deviata” alle 18.00 alla Cittadella della musica ( - facebook.com Vai su Facebook
Lutto cittadino domani a Roma. La morte di Octav Stroici, l’operaio vittima del tragico crollo alla Torre dei Conti, ha profondamente ferito la nostra città. Il dolore per la sua scomparsa ci unisce tutti. Il mio pensiero commosso, e quello di tutta #Roma, va alla mog - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti, chi era Octay Stroici: morto dopo 11 ore sotto le macerie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crollo Torre dei Conti, chi era Octay Stroici: morto dopo 11 ore sotto le macerie ... Secondo tg24.sky.it
Roma, Octay Stroici è morto dopo il crollo della Torre dei Conti. Il cordoglio di Meloni - Non ce l'ha fatta Octay Stroici, 66 anni, rumeno di Suceava, l'operaio liberato dopo undici ore dalle macerie provocate dal crollo parziale, ... Lo riporta iltempo.it
Chi era Octay Stroici, l’operaio romeno di 66 anni morto sotto i detriti della Torre dei Conti a Roma - Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha omaggiato Octay Stroici, romeno di Suceava, l'operaio di 66 anni deceduto dopo il crollo nella Torre dei ... Scrive ilfattoquotidiano.it