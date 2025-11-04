Crollo Torre dei Conti la figlia dell’operaio morto | Grazie Italia per averlo accolto

(Adnkronos) – "Mio papà Octav Stroici era una persona straordinaria, amante del lavoro, della natura, degli animali e rispettosa delle regole. Adorava la sua famiglia e i suoi nipotini. Il suo sogno era rientrare in Romania nella sua cara terra dopo una vita di lavoro. Ringraziava ogni giorno l'Italia per averlo accolto e avergli dato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com