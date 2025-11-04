Crollo Torre dei Conti Italia convoca ambasciatore russo Rossiyskiy dopo parole Zakharova Mosca | Da Roma scarsa cortesia diplomatica

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’incontro, il diplomatico ha espresso “ferme rimostranze in merito all'aggressiva, esecrabile campagna antirussa promossa da Roma sui media”, a cui sarebbe servito “da pretesto” il commento fatto ieri dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sul crollo della T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

crollo torre dei conti italia convoca ambasciatore russo rossiyskiy dopo parole zakharova mosca da roma scarsa cortesia diplomatica

© Ilgiornaleditalia.it - Crollo Torre dei Conti, Italia convoca ambasciatore russo Rossiyskiy dopo parole Zakharova, Mosca: “Da Roma scarsa cortesia diplomatica”

Altri contenuti sullo stesso argomento

crollo torre conti italiaCrollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per l’Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Segnala lapresse.it

crollo torre conti italiaLa propaganda del Cremlino sul crollo della Torre a Roma. La Farnesina: "Parole preoccupanti" - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia dopo l'incidente della Torre dei Conti a Roma: "Se i soldi vanno in Ucraina l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle ... Riporta ilfoglio.it

crollo torre conti italiaRoma, crolli Torre dei Conti: morto operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore - E' morto Octay Stroici, l'operaio di 66 anni estratto dopo 11 ore dalle macerie della Torre dei Conti crollata ai Fori Imperiali, nel centro di Roma. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Italia