Crollo Torre dei Conti Italia convoca ambasciatore russo Rossiyskiy dopo parole Zakharova Mosca | Da Roma scarsa cortesia diplomatica
Nel corso dell’incontro, il diplomatico ha espresso “ferme rimostranze in merito all'aggressiva, esecrabile campagna antirussa promossa da Roma sui media”, a cui sarebbe servito “da pretesto” il commento fatto ieri dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sul crollo della T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
? Mosca coglie l'occasione del crollo della Torre dei Conti per attaccare ancora una volta Roma: "Finché il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto" dice la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Parole squallide", commenta l - facebook.com Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per l’Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Segnala lapresse.it
La propaganda del Cremlino sul crollo della Torre a Roma. La Farnesina: "Parole preoccupanti" - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia dopo l'incidente della Torre dei Conti a Roma: "Se i soldi vanno in Ucraina l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle ... Riporta ilfoglio.it
Roma, crolli Torre dei Conti: morto operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore - E' morto Octay Stroici, l'operaio di 66 anni estratto dopo 11 ore dalle macerie della Torre dei Conti crollata ai Fori Imperiali, nel centro di Roma. Segnala tg24.sky.it