Crollo Torre dei Conti Gualtieri | Operaio salvato è nelle mani dei sanitari

“L’operaio è stato estratto dalle macerie e adesso come sapete è su un’ambulanza. È in condizioni di prognosi riservata. Stiamo tutti qui sperando che ce la possa fare. Adesso è nelle mani dei sanitari. Noi ci teniamo a ringraziare i vigili del fuoco per l’operazione”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando con i cronisti subito dopo il salvataggio dell’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crollo Torre dei Conti, Gualtieri: "Operaio salvato è nelle mani dei sanitari"

