Crollo Torre dei Conti Gualtieri e delegazioni bipartisan dei partiti alla fiaccolata per Octay Stroici
Le forze politiche hanno risposto all’ appello dei sindacati a Roma, prendendo parte alla fiaccolata silenziosa che da Colosseo si è spostata fino alla Torre dei Conti, per omaggiare la memoria di Octay Stroici, l’operaio morto nel crollo di ieri, lunedì. In prima linea il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha dichiarato: “È stata una terribile tragedia, un dolore molto grande, dopo tante ore e tanto impegno straordinario dei soccorritori per salvare la vita di questo lavoratore che poi non ce l’ha fatta. Siamo qui con i sindacati per esprimere il cordoglio di tutta la città. Domani (mercoledì, ndr) abbiamo indetto il lutto cittadino, anche a ribadire con forza l’impegno che deve riguardare tutti per la sicurezza e la dignità del lavoro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
