Crollo Torre dei Conti Giuli | Da vigili del fuoco un lavoro esemplare

Lapresse.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“E’ stato un lavoro esemplare dei vigili del fuoco e di tutte le forze di sicurezza. Molte vite sono state messe in pericolo per salvare questa vita. L’operaio è uscito vivo da una situazione che sembrava disperata. La situazione da un punto di vista medico è tutta da valutare ed è critica. L’operazione dei vigili del fuoco è stata esemplare”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rispondendo ai cronisti a Roma dopo il salvataggio dell’operaio rimasto intrappolato nel semicrollo della Torre dei Conti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

