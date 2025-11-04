Crollo Torre dei Conti Giannini | Operaio estratto da macerie stabilizzato già sul posto

Lapresse.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dopo l’estrazione l’operaio è stato portato subito in ambulanza, siccome le sue condizioni sembrano serie. Comunque, sono riusciti a estrarlo e a stabilizzarlo già sul posto. Ringrazio il comandante dei vigili del fuoco per l’operazione straordinaria”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, incontrando i cronisti subito dopo il salvataggio dell’operaio estratto dalle macerie della Torre dei Conti semicrollata ai Fori Imperiali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

crollo torre dei conti giannini operaio estratto da macerie stabilizzato gi224 sul posto

© Lapresse.it - Crollo Torre dei Conti, Giannini: "Operaio estratto da macerie stabilizzato già sul posto"

Leggi anche questi approfondimenti

crollo torre conti gianniniCrollo Torre dei Conti a Roma, morto l'operaio estratto dalle macerie: era rimasto intrappolato per oltre 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Come scrive leggo.it

Crollo Torre dei Conti, Giannini: "Operaio estratto da macerie stabilizzato già sul posto" - (LaPresse) "Dopo l’estrazione l’operaio è stato portato subito in ambulanza, siccome le sue condizioni sembrano serie. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

crollo torre conti gianniniRoma, crolli Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolli Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Giannini