Crollo Torre dei Conti Giannini | Operaio estratto da macerie stabilizzato già sul posto

"Dopo l'estrazione l'operaio è stato portato subito in ambulanza, siccome le sue condizioni sembrano serie. Comunque, sono riusciti a estrarlo e a stabilizzarlo già sul posto. Ringrazio il comandante dei vigili del fuoco per l'operazione straordinaria". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, incontrando i cronisti subito dopo il salvataggio dell'operaio estratto dalle macerie della Torre dei Conti semicrollata ai Fori Imperiali.

