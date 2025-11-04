Crollo Torre dei Conti fiaccolata per l’operaio morto con croci bianche e caschetti da cantiere | La strage deve finire
Una fiaccolata in ricordo di Octav Stroici, l’operaio di 66 anni morto in ospedale dopo essere stato estratto dalle macerie della Torre dei Conti, è stata organizzata nella serata di martedì 4 novembre a Roma. Davanti al Colosseo, punto di partenza dell’iniziativa, sono state posizionate delle croci sulle quale sono stati appoggiati caschetti utilizzati nei cantieri edili. “La strage deve finire, ora c’è tanta rabbia e tanto dolore, chi ha espresso solidarietà adesso si deve impegnare perché le cose cambino. Le leggi vanno cambiate” ha detto il segretario generale CGIL Roma-Lazio, Natale Di Cola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
