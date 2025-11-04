Crollo Torre dei Conti estratto vivo l' operaio dopo 11 ore sotto le macerie in gravi condizioni
(Agenzia Vista) Roma, 4 novembre 2025 I Vigili del Fuoco hanno estratto vivo dalle macerie l'operaio 66 enne rimasto sotto il crollo della Torre dei Conti a Roma. L'uomo in gravissime condizioni è stato trasportato in ospedale. Aperta indagine per disastro e lesioni colpose. La torre era in ristrutturazione. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Crollo Torre dei Conti, estratto vivo l’operaio dopo 11 ore sotto le macerie in gravi condizioni - facebook.com Vai su Facebook
Crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Si squarcia la torre medievale oggetto di lavori di ristrutturazione. Un operaio sarebbe ancora sotto le macerie. Un altro è stato estratto e portato in ospedale in gravi condizioni. Indagano i carabinieri - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti a Roma, estratto l'operaio tra le macerie: è gravissimo. Il salvataggio dopo 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Riporta leggo.it
Octay Stroici, è morto in ospedale l'operaio estratto dalle macerie della Torre dei Conti - Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei ... Da iltempo.it
Crollo Torre dei Conti, estratto vivo l’operaio dopo 11 ore sotto le macerie in gravi condizioni - I Vigili del Fuoco hanno estratto vivo dalle macerie l’operaio 66 enne rimasto sotto il crollo della Torre dei Conti a Roma. Lo riporta ilgiornale.it