Crollo Torre dei Conti estratto vivo l' operaio dopo 11 ore sotto le macerie in gravi condizioni

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 4 novembre 2025 I Vigili del Fuoco hanno estratto vivo dalle macerie l'operaio 66 enne rimasto sotto il crollo della Torre dei Conti a Roma. L'uomo in gravissime condizioni è stato trasportato in ospedale. Aperta indagine per disastro e lesioni colpose. La torre era in ristrutturazione. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

