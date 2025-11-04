Crollo Torre dei Conti dopo la morte di Octay Stroici si indaga per omicidio e disastro colposi
(Adnkronos) – Dopo la morte di Octay Stroici, l’operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, la procura di Roma indaga per omicidio e disastro colposi. Il pm Mario Dovinola ieri ha effettuato un sopralluogo con la polizia giudiziaria della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
