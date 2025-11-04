Crollo Torre dei Conti dopo la morte dell’operaio si indaga per omicidio colposo

Roma, 4 novembre 2025 - E’ morto in ospedale dopo 11 sotto le macerie Octay Stroici, l’operaio 66enne rimasto intrappolato dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma, nella zona dei Fori Imperiali. La Procura ora procede per omicidio colposo e disastro colposo. L'area è stata posta sotto sequestro e gli inquirenti disporranno l'autopsia sul corpo della vittima. Chi indaga affiderà una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e individuarne le cause e responsabilità. Crollo della torre ai Fori: estratto vivo l'operaio, e' morto in ospedale Octay Stroici, rumeno di Suceava, rimasto bloccato nel crollo parziale della Torre verificatosi ieri mattina alle 11. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

