di Giovanni Muraca Ieri a Roma un pezzo della Torre dei Conti a Roma crollava e purtroppo, oggi, l’uomo finito in ospedale non ce l’ha fatta (e di questo vedremo poi chi ne risponderà). Le istituzioni italiane si sono però indignate per la frase su Telegram della portavoce del Ministero degli esteri Russo Marija Zakharova che ha cavalcato l’onda di ciò che è successo nella città eterna per attaccare l’Italia. “Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti” per l’Ucraina, “l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”. Questa la frase che ha generato l’indignazione generale, soprattutto alla Farnesina che ha convocato subito l’ambasciatore russo in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crollo Torre dei Conti, credo che Zakharova abbia toccato un nervo scoperto del governo italiano