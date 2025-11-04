Crollo Torre dei Conti credo che Zakharova abbia toccato un nervo scoperto del governo italiano
di Giovanni Muraca Ieri a Roma un pezzo della Torre dei Conti a Roma crollava e purtroppo, oggi, l’uomo finito in ospedale non ce l’ha fatta (e di questo vedremo poi chi ne risponderà). Le istituzioni italiane si sono però indignate per la frase su Telegram della portavoce del Ministero degli esteri Russo Marija Zakharova che ha cavalcato l’onda di ciò che è successo nella città eterna per attaccare l’Italia. “Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti” per l’Ucraina, “l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”. Questa la frase che ha generato l’indignazione generale, soprattutto alla Farnesina che ha convocato subito l’ambasciatore russo in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
DA QUEL LUNGO APPLAUSO ALLA PIU' TRISTE NOTIZIA | Crollo della Torre dei conti, non ce l'ha fatta l’operaio estratto dalle macerie ? leggi --> https://www.teleone.it/2025/11/04/crollo-della-torre-dei-conti-loperaio-estratto-dalle-macerie-non-ce-lha-fatta/ - facebook.com Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
È morto l'operaio rimasto 11 ore tra le macerie della Torre dei Conti - Non è servito il massaggio cardiaco in ambulanza, poi la corsa in ospedale. Segnala rainews.it
Crollo della Torre dei Conti, domani lutto cittadino a Roma. Aperta un'inchiesta, si indaga per omicidio colposo - Oggi nella capitale una fiaccolata ai Fori imperiali in memoria di Octav Stroici organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Secondo ansa.it
Crollo della Torre dei Conti, si indaga su errori nei lavori e omissioni nei controlli - La procura di Roma valuta diverse ipotesi sul disastro che ha causato la morte di un operaio. Lo riporta rainews.it