Crollo Torre dei Conti cosa sappiamo | ponteggi e progetto nel mirino I pm indagano per disastro e lesioni
Dopo il parziale crollo della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, è la Procura capitolina a dover fare i?conti? sulle cause dei due cedimenti avvenuti ieri mattina a distanza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Crollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie. Gualtieri: «Dà segni vita, ha maschera d'ossigeno» - facebook.com Vai su Facebook
Crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Si squarcia la torre medievale oggetto di lavori di ristrutturazione. Un operaio sarebbe ancora sotto le macerie. Un altro è stato estratto e portato in ospedale in gravi condizioni. Indagano i carabinieri - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti a Roma, estratto l'operaio tra le macerie: è gravissimo. Il salvataggio dopo 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Secondo leggo.it
Crollo Torre: estratto vivo l'operaio intrappolato per 11 ore tra le macerie - I sanitari hanno effettuato un massaggio cardiaco in ambulanza. Scrive msn.com
Roma, crolli Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolli Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore ... Come scrive tg24.sky.it