Crollo Torre dei Conti comandante vvf Roma | Intervenuti 140 uomini per salvare operaio intrappolato
“Sono intervenuti 140 uomini delle varie specialità. 12 ore di lavoro veramente estenuanti. Se l’operaio era cosciente quando è stato estratto? Sì era cosciente quando è stato estratto e lo è stato sempre. Abbiamo avuto dei dubbi tra il primo e secondo crollo, ma quando abbiamo visto che dopo il secondo crollo era cosciente il nostro impegno è stato massimo. Se è in pericolo di vita? Adesso noi lo abbiamo ceduto all’ambulanza e al Signore che vedremo come andrà avanti”. Così Adriano De Acutis, comandante vigili del fuoco di Roma subito dopo il recupero dell’operaio rimasto intrappolato nel semicrollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
