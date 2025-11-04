Crollo Torre dei Conti Bombardieri | Serve il reato di omicidio sul lavoro

In merito alla tragedia del crollo della Torre dei Conti, a Roma, il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri ha commentato così a LaPresse: “Noi continuiamo a sostenere che serve il reato di omicidio sul lavoro. Non per una questione di vendetta, ma perchè spesso i familiari dei lavoratori che perdono la vita non hanno giustizia nei processi”. Nel crollo ha perso la vita l’operaio Octay Stroici e per il leader della Uil “si tratta dell’ennesima tragedia sul lavoro”, che porta a riflettere “sulla logica degli appalti al massimo ribasso e dei subappalti a cascata. Soprattutto nel settore dell’edilizia, dove è stato introdotto il ‘badge di cantiere’, è necessario chiarire quali aziende lavorano, che tipo di contratto usano”, ha aggiunto Bombardieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

