Crollo Torre dei Conti ambasciata russa | Cordoglio per operaio morto ma scarsa cortesia diplomatica Farnesina per convocazione in giorno nostra festa
L'incaricato d'affari russo a Roma, Mikhail Rossiyskiy - durante la sua convocazione alla Farnesina - ha richiamato l'attenzione «sulla scarsa cortesia diplomatica mostrata dal. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Fori Imperiali, il giorno dopo il crollo. Oggi un nuovo sopralluogo dei carabinieri alla Torre de Conti. Domani a Roma lutto cittadino. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/11/04/crollo-della-torre-dei-conti-domani-lutto-cittadino-a-roma.-aperta_33 Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti, ambasciata russa: «Cordoglio per operaio morto, ma scarsa cortesia diplomatica Farnesina per convocazione in giorno nostra festa» - ha richiamato l'attenzione «sulla scarsa cortesia diplomatica mostrata ... msn.com scrive
Crolli alla Torre dei Conti a Roma, è morto l'operaio rimasto sotto le macerie. Annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori - Aperta un'indagine per disastro colposo e lesioni colpose. Scrive ansa.it
Crollo Torre dei Conti, Gualtieri: «Rimosso amianto, inagibile dal 2007». Domani lutto cittadino a Roma. Verifiche su adeguatezza lavori - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Da ilmessaggero.it