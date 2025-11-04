Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali 6 ditte per i lavori
Dopo il crollo della Torre dei Conti a via dei Fori Imperiali a Roma, dove ha perso la vita l’operaio romeno di 66 anni Octay Stroici, saranno acquisiti gli atti della gara d’appalto per verificare i requisiti delle imprese coinvolte. Sono sei gli affidamenti diretti relativi alla gara di appalto, secondo quanto apprende LaPresse. Tra questi due affidamenti riguardano le ditte Picalarga e Edilerica, quest’ultima dove lavorava Octay Stroici. “La Torre in uno stato di totale abbandono”. Nel restauro conservativo era prevista la creazione di un centro servizi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Lapresse.it
