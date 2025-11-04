Crollo Torre dei Conti a Roma prima della tragedia quattro operai erano stati estratti vivi dalle macerie
Tragedia nel cuore di Roma, dove nella mattinata di venerdì una parte della Torre dei Conti, in fase di ristrutturazione in Largo Corrado Ricci, è crollata travolgendo una squadra di operai al lavoro. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, polizia e carabinieri, impegnati per ore in una complessa operazione di soccorso. Quattro operai sono stati estratti vivi, mentre un quinto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all'ospedale Umberto I. - facebook.com Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
Octay Stroici, chi era l'operaio morto dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma: l'arresto cardiaco e la corsa in ospedale - Si chiamava Octay Stroici l'operaio romeno di 66 anni morto nel crollo dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Si legge su leggo.it
Crollo della torre a Roma, morto l’operaio rimasto 10 ore sotto le macerie - Octay Stroici, l'operaio rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma, è deceduto all'ospedale Umberto I a seguito di un arresto cardiaco sopraggiunto dopo ... Riporta italiaoggi.it
Crollo alla Torre dei Conti, muore l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie: Roma sotto shock - Il cuore dei Fori Imperiali si è fermato due volte in una sola giornata. Scrive thesocialpost.it