Crollo Torre dei Conti a Roma prima della tragedia quattro operai erano stati estratti vivi dalle macerie

Feedpress.me | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel cuore di Roma, dove nella mattinata di venerdì una parte della Torre dei Conti, in fase di ristrutturazione in Largo Corrado Ricci, è crollata travolgendo una squadra di operai al lavoro. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, polizia e carabinieri, impegnati per ore in una complessa operazione di soccorso. Quattro operai sono stati estratti vivi, mentre un quinto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

crollo torre dei conti a roma prima della tragedia quattro operai erano stati estratti vivi dalle macerie

© Feedpress.me - Crollo Torre dei Conti a Roma, prima della tragedia quattro operai erano stati estratti vivi dalle macerie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

crollo torre conti romaOctay Stroici, chi era l'operaio morto dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma: l'arresto cardiaco e la corsa in ospedale - Si chiamava Octay Stroici l'operaio romeno di 66 anni morto nel crollo dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Si legge su leggo.it

crollo torre conti romaCrollo della torre a Roma, morto l’operaio rimasto 10 ore sotto le macerie - Octay Stroici, l'operaio rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma, è deceduto all'ospedale Umberto I a seguito di un arresto cardiaco sopraggiunto dopo ... Riporta italiaoggi.it

crollo torre conti romaCrollo alla Torre dei Conti, muore l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie: Roma sotto shock - Il cuore dei Fori Imperiali si è fermato due volte in una sola giornata. Scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Roma