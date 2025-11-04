Crollo Torre dei Conti a Roma la fiaccolata in memoria dell’operaio morto
È partita dal Colosseo, percorrendo via dei Fori Imperiali, la fiaccolata organizzata dai sindacati CGIL, CISL e UIL in memoria di Octay Stroici, l’operaio morto nel crollo della Torre dei Conti. Sono alcune centinaia le persone che si sono unite alla marcia silenziosa, attraverso la quale è stato portato all’attenzione, più in generale, il tema delle morti sul lavoro. Per questo motivo, prima della partenza è stato organizzato anche un flash mob, simboleggiante un cimitero fatto di croci con i caschi da lavoro sulla cima. In testa al corteo, con uno striscione che recita ‘Basta morti sul lavoro’, anche il sindaco Roberto Gualtieri, affiancato dagli operai: “Octay siamo qui per te”, hanno urlato i sindacalisti, facendo poi seguire un applauso commosso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
