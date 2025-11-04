Crollo Torre dei Conti a Roma Gualtieri | Ora speriamo che l' operaio estratto vivo ce la faccia
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "L'operaio è stato estratto vivo dalle macerie. Ora l'operaio è salito in ambulanza. Sicuramente in prognosi riservata e adesso siamo tutti qui sperando che ce la possa fare. Adesso è nelle mani dei nostri sanitari" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dopo l'operaio intrappolato nelle macerie della Torre dei Conti crollata a Roma è stato liberato e affidato alle cure del personale sanitario. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Crollo Torre dei Conti, estratto vivo l’operaio dopo 11 ore sotto le macerie in gravi condizioni - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti a #Roma, zona centro: proseguono le complesse operazioni dei #vigilidelfuoco per il salvataggio dell'operaio sotto le macerie [ #3novembre 18:00] - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti a Roma, estratto l'operaio tra le macerie: è gravissimo. Il salvataggio dopo 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Riporta leggo.it
Crolli alla Torre dei Conti a Roma, è morto in ospedale l'operaio rimasto sotto le macerie - Aperta un'indagine per disastro colposo e lesioni colpose. Lo riporta ansa.it
Crollo alla Torre dei Conti a Roma: Aggiornamenti sulle Operazioni di Soccorso in Corso - Un grave crollo presso la Torre dei Conti a Roma ha coinvolto numerosi operai, attualmente è in corso un'operazione di soccorso per garantire la loro sicurezza e recupero. Segnala notizie.it