Crollo Torre dei Conti a Roma Gualtieri | Ora speriamo che l' operaio estratto vivo ce la faccia

4 nov 2025

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "L'operaio è stato estratto vivo dalle macerie. Ora l'operaio è salito in ambulanza. Sicuramente in prognosi riservata e adesso siamo tutti qui sperando che ce la possa fare. Adesso è nelle mani dei nostri sanitari" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dopo l'operaio intrappolato nelle macerie della Torre dei Conti crollata a Roma è stato liberato e affidato alle cure del personale sanitario. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

