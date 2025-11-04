Crollo Torre dei Conti a Roma Gualtieri | Ora speriamo che l' operaio estratto vivo ce la faccia – Il video

Open.online | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "L'operaio è stato estratto vivo dalle macerie. Ora l'operaio è salito in ambulanza. Sicuramente in prognosi riservata e adesso siamo tutti qui sperando che ce la possa fare. Adesso è nelle mani dei nostri sanitari" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dopo l'operaio intrappolato nelle macerie della Torre dei Conti crollata a Roma è stato liberato e affidato alle cure del personale sanitario. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

