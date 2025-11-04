Crollo Torre dei Conti a Roma estratto vivo l' operaio rimasto intrappolato tra le macerie il VIDEO del salvataggio dopo 11 ore condizioni gravissime

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'operaio è in prognosi riservata, era cosciente quando è stato estratto dalle macerie, è rimasto vigile fino all'ultimo" È stato estratto vivo dalle macerie l'operaio rimasto incastrato tra le macerie dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori imperiali a Roma. Le operazioni di salvataggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

crollo torre dei conti a roma estratto vivo l operaio rimasto intrappolato tra le macerie il video del salvataggio dopo 11 ore condizioni gravissime

© Ilgiornaleditalia.it - Crollo Torre dei Conti a Roma, estratto vivo l'operaio rimasto intrappolato tra le macerie, il VIDEO del salvataggio dopo 11 ore, "condizioni gravissime"

Argomenti simili trattati di recente

crollo torre conti romaCrollo Torre dei Conti a Roma, estratto vivo l'operaio tra le macerie: il salvataggio dopo 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Lo riporta leggo.it

crollo torre conti romaCrollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie da ore. Gualtieri: «Dà segni vita, ha maschera d'ossigeno» - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. leggo.it scrive

crollo torre conti romaCrollo alla Torre dei Conti a Roma: operaio estratto vivo dopo 10 ore sotto le macerie - Crollo alla Torre dei Conti, vicino ai Fori Imperiali: un operaio romeno di 66 anni salvato dopo 10 ore sotto le macerie. Riporta romait.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Roma