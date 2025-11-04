Crollo Torre dei Conti a Roma estratto vivo l' operaio rimasto intrappolato tra le macerie il VIDEO del salvataggio dopo 11 ore condizioni gravissime

"L'operaio è in prognosi riservata, era cosciente quando è stato estratto dalle macerie, è rimasto vigile fino all'ultimo" È stato estratto vivo dalle macerie l'operaio rimasto incastrato tra le macerie dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori imperiali a Roma. Le operazioni di salvataggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

