Crollo Torre dei Conti a Roma estratto vivo l' operaio rimasto intrappolato tra le macerie il VIDEO del salvataggio dopo 11 ore condizioni gravissime
"L'operaio è in prognosi riservata, era cosciente quando è stato estratto dalle macerie, è rimasto vigile fino all'ultimo" È stato estratto vivo dalle macerie l'operaio rimasto incastrato tra le macerie dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori imperiali a Roma. Le operazioni di salvataggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Crollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie. Gualtieri: «Dà segni vita, ha maschera d'ossigeno» - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti a #Roma, zona centro: proseguono le complesse operazioni dei #vigilidelfuoco per il salvataggio dell'operaio sotto le macerie [ #3novembre 18:00] - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti a Roma, estratto vivo l'operaio tra le macerie: il salvataggio dopo 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Lo riporta leggo.it
Crollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie da ore. Gualtieri: «Dà segni vita, ha maschera d'ossigeno» - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. leggo.it scrive
Crollo alla Torre dei Conti a Roma: operaio estratto vivo dopo 10 ore sotto le macerie - Crollo alla Torre dei Conti, vicino ai Fori Imperiali: un operaio romeno di 66 anni salvato dopo 10 ore sotto le macerie. Riporta romait.it