Crollo Torre Conti Gualtieri depone mazzo di fiori a Largo Corrado Ricci per operaio scomparso – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Un mazzo di fiori con la fascia rossa e arancio che richiama i colori della Capitale e sulla quale si legge "Il sindaco di Roma Capitale", l'omaggio di Gualtieri per l'operaio scomparso nel crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
askanews. . Torre dei Conti, il crollo e il cordoglio - facebook.com Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti, Gualtieri: «Rimosso amianto, inagibile dal 2007». Domani lutto cittadino a Roma. Verifiche su adeguatezza lavori - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Come scrive ilmessaggero.it
Crollo della Torre dei Conti, domani lutto cittadino a Roma. Aperta un'inchiesta, si indaga per omicidio colposo - Oggi nella capitale una fiaccolata ai Fori imperiali in memoria di Octav Stroici organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Lo riporta ansa.it
Crollo Torre Conti, Gualtieri depone mazzo di fiori a Largo Corrado Ricci per operaio scomparso - Un mazzo di fiori con la fascia rossa e arancio che richiama i colori della Capitale e sulla quale si legge "Il sindaco di Roma Capitale", l'omaggio di Gualtieri per l'operaio scomparso nel crollo del ... Come scrive ilgiornale.it