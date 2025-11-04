Crollo Romamorto operaio estratto vivo

01.00 Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all'ospedale Umberto I. I Vigili del Fuoco erano riusciti a estrarlo vivo alle 22.40. Poi la corsa in ospedale per verificare le condizioni di salute che erano andate peggiorando durante il corso della giornata. Ma già in ambulanza la situazione era apparsa critica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it