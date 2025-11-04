Crollo Romacordoglio per operaio morto

8.21 "Piangiamo la morte di Octavian Stroicy. Il suo cuore ha smesso di battere malgrado l'ammirevole sforzo dei Vigili del Fuoco. Octavian non è rimasto solo nemmeno per un istante: il suo ricordo ci accompagnerà". Così il ministro alla Cultura Giuli, per l'operaio morto nel crollo della Torre dei Conti a Roma. Dal sindaco di Roma Gualtieri "profondo cordoglio" e il ringraziamento a quanti "sono intervenuti con grande dedizione e professionalità in una situazione così complessa e drammatica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it