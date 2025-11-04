Crollo Romacordoglio per operaio morto
8.21 "Piangiamo la morte di Octavian Stroicy. Il suo cuore ha smesso di battere malgrado l'ammirevole sforzo dei Vigili del Fuoco. Octavian non è rimasto solo nemmeno per un istante: il suo ricordo ci accompagnerà". Così il ministro alla Cultura Giuli, per l'operaio morto nel crollo della Torre dei Conti a Roma. Dal sindaco di Roma Gualtieri "profondo cordoglio" e il ringraziamento a quanti "sono intervenuti con grande dedizione e professionalità in una situazione così complessa e drammatica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altre letture consigliate
Crollo Roma, morto l'operaio rimasto per 11 ore sotto le macerie. La procura apre un'inchiesta per omicidio colposo - Octay Stroici, l’operaio rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti, è deceduto all'ospedale ... Segnala affaritaliani.it
Crollo Torre dei Conti, dopo la morte dell’operaio si indaga per omicidio colposo - Non ce l’ha fatta Octay Stroici, rimasto intrappolato per 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti. Come scrive quotidiano.net
Crollo Torre dei Conti a Roma: morto l’operaio Octay Stroici dopo 11 ore sotto le macerie - Tragedia ai Fori Imperiali: è morto Octay Stroici, l’operaio rimasto intrappolato per oltre 11 ore nel crollo della Torre dei Conti. Scrive romait.it