Crollo Roma Pm | ora è omicidio colposo

8.41 Dopo la morte dell'operaio 66enne nel crollo della Torre dei Conti a Roma, i Pm procedono per omicidio colposo, oltre che per disastro colposo. L'area vicino ai Fori Imperiali è sotto sequestro e sarà disposta l'autopsia sul corpo di Octay Stroici, morto in ospedale dopo 11 ore sotto le macerie. Una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare cause e responsabilità. Annullato per ragioni di sicurezza il sorvolo 411 delle Frecce Tricolori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

