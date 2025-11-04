Crollo Roma morto l' operaio rimasto per 11 ore sotto le macerie Meloni | Profondo dolore

Octay Stroici, l’operaio rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti, è deceduto all'ospedale Umberto I di Roma a seguito di un arresto cardiaco sopraggiunto dopo esser stato soccorso e caricato in ambulanza. Lo rendono noto fonti dell'ospedale. Altri quattro operai erano stati coinvolti nel crollo delle 11.15 di ieri mattina, uno era ricoverato in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma e dimesso in serata, mentre per gli altri tre non è stato necessario il ricovero. " Esprimo profondo dolore e cordoglio, a nome mio e del Governo, per la tragica scomparsa di Octay Stroici, l'operaio rimasto vittima del crollo della Torre dei Conti a Roma". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Crollo Roma, morto l'operaio rimasto per 11 ore sotto le macerie. Meloni: "Profondo dolore"

