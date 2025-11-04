Crollo Roma | annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori per celebrare il 4 novembre
In occasione della cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria, da parte delle massime autorità costituzionali, il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori non avrà luogo. Lo rende noto il ministero della Difesa spiegando che «la decisione è stata assunta per evitare anche la minima interferenza a quanti sono e saranno impegnati. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chi era l'operaio morto nel crollo della torre a Roma: le speranze svanite dopo 11 ore - facebook.com Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
Festa Forze Armate, annullato lo spettacolo delle Frecce Tricolori per il crollo della Torre dei Conti: i vigili lavorano ancora tra le macerie - Il silenzio all’Altare della patria, la corona, gli onori del Presidente della Repubblica e niente di più. Come scrive msn.com
Annullato sorvolo Frecce Tricolori per sicurezza Torre - È stato annullato il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori, che tutti gli anni si svolge in occasione della cerimonia di deposizione della corona d'alloro al Sacello del ... Lo riporta altoadige.it
Roma, cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: morto l'operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore | La Procura indaga per omicidio colposo - Poco dopo le 11, una parte della Torre dei Conti, il monumento medievale che domina la zona dei Fori Imperiali, è c ... Lo riporta msn.com