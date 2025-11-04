Crollo Fori imperiali | salvato dalle macerie si è spento in ospedale

Un grave incidente ha sconvolto il centro di Roma, portando sgomento tra cittadini e istituzioni. Durante lavori di messa in sicurezza presso la Torre dei Conti, un crollo improvviso ha provocato la morte di un operaio di 66 anni, rimasto intrappolato per ore tra le macerie. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e l’impiego di mezzi speciali, l’uomo è stato estratto in condizioni critiche e non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate. L’episodio ha suscitato grande emozione nell’opinione pubblica e rilanciato il dibattito sulla sicurezza nei cantieri edili, soprattutto in aree di rilevanza storica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it